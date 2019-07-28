Elazığ’da günübirlik ev, kiralık araç firmaları ve göçmenler denetlendi

Elazığ’da polis tarafından günübirlik kiralanan evler, kiralık araç firmaları denetlenirken,göçmen kaçakçılığı uygulaması da gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da günübirlik kiralanan evler, kiralık araç firmaları ve göçmen kaçakçılığı uygulaması gerçekleştirildi.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerceil genelinde yapılan uygulamasa günübirlik olarak kiralanan 17 ev denetlenirken, sisteme kayıt olmadan işletildiği tespit edilen 1 eve ceza kesildi.

Kiralık araç üzerine faaliyet yürüten 44 firma denetiminde ise usulüne uygun bildirimde bulunmayan 1 firmaya idari işlem uygulandı. Ayrıca, uygulama süresince yabancı uyruklu şahısların kalabilecekleri metruk yerler, yoğun olarak ikamet ettikleri ve çalışabilecekleri iş kolları ve bölgelerde 989 şahıs ile 204 araç üzerinde gerekli kontroller ve sorgulama işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi.