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Elazığ’da gerçeği aratmayan tatbikat

Elazığ’da yapılan yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:14
Elazığ’da gerçeği aratmayan tatbikat

Elazığ’da yapılan yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Afet Planı Uygulaması kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Elazığ’da saat 14.00’da 5.6 şiddetindeki deprem neticesinde Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bazı bölümlerinde çöküntü meydana gelirken, yangın da çıktı. Personeller ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını söndürürken, olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri gelerek, depreme bağlı göçükten 3 ve yangına bağlı zehirlenmeden içeride kalan 1 yaralıyı binadan çıkardı. Tatbikatta binanın 3. katında mahsur kalan yaralı ise halat yardımı ile kurtarıldı.

 

Milli Eğitim Müdürlüğünde temel afet bilgilendirme tatbikatını gerçekleştirdiklerini dile getiren İl Müdürü Fevzi Gürtürk, “Bugün çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. AFAD, UMKE ve İtfaiye ekipleriyle birlikle organizeli bir çalışma gerçekleştirildi. Bu gibi durumlarda en çok tahliyede büyük sıkıntılar yaşanmakta. Bugün çok profesyonel tahliyelerin olduğunu gördük” dedi.

 

Afet ve acil durumlarla her an karşılaşabilecek coğrafyada yaşadıklarını ifade eden AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, “AFAD olarak afet ve acil durumlara hazırlık aşamalarından biri olan temel afet bilinci eğitimleri ve tatbikatlarını Elazığ’ın tamamında eğitim ve kamu kurumlarında yapıyoruz. Afetlere hazırlık amacıyla afetlerin ve acil durumların meydana geldiği durumlarda insanlara doğru davranış biçimleri öğretmeye çalışıyor. Bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirdik. Umarım bunlar sadece tatbikatlarda kalır. Hiçbir zaman afet ve acil durumlar yaşamayız. Ancak hazırda olmamız gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:14
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