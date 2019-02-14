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Elazığ’da "Gençliğe Değer" projesi

Elazığ’da "Gençliğe Değer" projesi kapsamında müftülük personeline seminer verildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:47
Elazığ’da "Gençliğe Değer" projesi

Elazığ’da "Gençliğe Değer" projesi kapsamında müftülük personeline seminer verildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 Eylem Planı içinde yer alan ve Elazığ İl Müftülüğü tarafından organize edilen “Gençliğe Değer” projesi kapsamında Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Birimi tarafından seminer verildi. Kurum personeline yönelik yapılan seminer Edibe Can Müftülük Sitesi Konferans Salonun’da psikologlar Özge Kıran ve Deniz Arpaci tarafından verildi.


Çocuk Hizmetleri biriminde görevli PsikologÖzge Kıran seminerde, Bedensel Değişim ve Mahremiyet Algısı, Psikolojik Gelişim Dönemleri, Gelecek Algısı Oluşumu ve Manevi Rehberlik konuları anlatıldı. Daha sonra ise Psikolog Deniz Arpaci, engelli, bağımlı gençler, dağılmış aile çocukları ve sosyal hizmet kurumlarında yetişmiş gençlerle ilgili bilgi verdi.


Seminerde konuşanİl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ise," Diyanet İşleri Başkanlığımız birçok bakanlık ve ilgili kurumlarla irtibatlı olarak halkımızı din konusunda aydınlatmak, camilerimizi dini hizmete daha uygun hale getirmek ve 7’den 77’ye toplumun bütün fertleriyle ilgilenmek üzere çeşitli mutabakatlar yapmıştır. Bu anlamda başkanlığımızın ’Gençliğe Değer’ projesi kapsamında eğitici ve öğretici bir program için bir araya geldik. Peygamberimizin, ‘Beni bu davada en çok gençler destekledi’ mübarek sözünden hareket ederek büyük bir gayretle çalışmak zorundayız. Genç neslin elimizden kaymasına müsaade etmemek adına onlarla doğru iletişim kurup rehberlik etmeliyiz"dedi.


Seminerin 3 gün boyunca devam edeceğini belirten Sarıkaya,her görevlinin en az 10 gence ulaşma projesini başlatmak istediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:47
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