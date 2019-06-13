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Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim” konferansı

Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim” konulu mesleki ve teknik eğitim bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:46
Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim” konferansı

Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim” konulu mesleki ve teknik eğitim bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Fırat Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından“Geleceğim Mesleğim” isimli Mesleki ve Teknik Eğitim Bilgilendirme konferansı gerçekleştirildi. 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan folklor ekibi ve mehteran takımının gösterisi ile başlayan program, mesleki eğitimi tanıtıma yönelik sinevizyon gösterimi ile devam etti. Daha sonra ortaokul öğrencileri ve velilere meslek liselerini tanıtmak, yeni istihdam alanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan insan gücünü yetiştirecek olan meslek liselerine öğrenciler yönlendirmek amacıyla sunumlar gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ TSO Başkan Vekili Mustafa Tavuş,Eğitim-Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri, STK temsilcileri ve teknik LiselerininMüdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Meslek liselerinin iş dünyasıyla bağlantılarını sağlamak amacıyla 2019 yılında Kalkınma Ajansı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ve İş-Kur ile ortak çalışmaların yapılacağını ifade eden FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “ İlimizde bulunan mesleki eğitim ile ilgili değerli üyelerimizi öğrencilerle buluşturup mesleki ve teknik eğitim okullarımızı gerek teknik amaçlarını gerek yaptıkları projelerini ve öğrencilerimize sunacağı fırsatları ve çalışmaları tanıma fırsatımız olacak. Bizler de bunun için buradayız. Ülkemiz 15-24 yaş arası genç nüfus olarak kabul edilen toplamda 13 milyon genç nüfus bulunmaktadır. Bu da 28 Avrupa ülkesinde bulunan 20 ülkenin nüfusundan daha fazladır. Merkezi Hükümet ve yerel kuruluşlar nezdinde mesleki eğitim ve meslek öğrenimi, nitelikli iş gücü yetiştirilmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapılmakta. Bizlerde ülke genelinde 26 kalkınma ajansı olarak sahada yaptığımız çalışmalarda bu stratejik konuyu 2019 yılında öncelikli temamız olarak kalkınma ajansları genel müdürlüğünün liderliğinde ve koordinasyonunda ’Geleceğimiz Mesleğimiz’ sloganıyla Mesleki ve Teknik Eğitimi 2019 yılında Kalkınma Ajansları teması olarak belirledik.Buradaki çalışmalarımın temel gayesi gerek mesleki ve teknik ekiple ilgili gerekse teknik alt yapı ile ilgili çok önemli ve ciddi yatırımlar oldu” dedi.


Mesleki eğitimin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise, “Eğitimde başarının yegane ölçüsü ders notları, sınav sonuçları, zeka testleri ve mezuniyet sonrası edinilen mesleklerin maaşlarından ibaret olamaz. Milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi çocukların yaşantılarında inşa etmelerini sağlamayı başarının özü ve ölçütlerinden biriolarak değerlendiriyoruz. Eğitimin temel amaçları içerisinde, öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması ve öğrencilerin meslekleri tanıyarak, seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe veya bir üst öğretim kurumuna yöneltilmesi, eğitim sisteminin olmazsa olmazlarındandır. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde, hızlı teknolojik değişime ve dünya düzeyindeki yapısal değişimde mesleki teknik eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından katılımcılar mesleki ve teknik anadolu liseleri tarafından hazırlanan proje sergisini ziyaret ederek öğrencilerimizin çalışmalarını inceledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:46
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