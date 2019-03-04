Elazığ’da gazdan zehirlenen anne kız hastaneye kaldırıldı
Elazığ’da bir evin banyosundaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve 6 yaşındakikızı hastaneye kaldırıldı.04 Mart 2019 Pazartesi 00:56
Elazığ’da bir evin banyosundaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve 6 yaşındakikızı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan bir apartmandaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki kızı Ecrin’i banyo yaptıran anne Ebru Y. şofbenden çıkan gaz nedeniylezehirlendi. Kızıyla birlikte zehirlendiklerini fark eden anne kötüleşmedenyardım istedi. Durumun 112 Acil Yardım Komuta merkezine bildirmesiyle olayı yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler zehirlenen anne ve kızına olay yerinde ilk müdaheleyi yaparak ambulanslarlaFırat Üniversitesi Hastanesine sevk etti.
Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.
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