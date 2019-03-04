Elazığ’da gazdan zehirlenen anne kız hastaneye kaldırıldı Elazığ’da bir evin banyosundaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve 6 yaşındakikızı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ’da bir evin banyosundaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve 6 yaşındakikızı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan bir apartmandaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki kızı Ecrin’i banyo yaptıran anne Ebru Y. şofbenden çıkan gaz nedeniylezehirlendi. Kızıyla birlikte zehirlendiklerini fark eden anne kötüleşmedenyardım istedi. Durumun 112 Acil Yardım Komuta merkezine bildirmesiyle olayı yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler zehirlenen anne ve kızına olay yerinde ilk müdaheleyi yaparak ambulanslarlaFırat Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.