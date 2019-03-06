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Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 3’ü asker 4 gözaltı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3’ü asker 4 şüpheli gözaltına alındı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:05
Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 3’ü asker 4 gözaltı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3’ü asker 4 şüpheli gözaltına alındı.

 

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY’nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladıkları belirlenen askeri personeller ile bir şahıs belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Kırklareli, Iğdır, Hakkari ve İzmir’de bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda askerlerden sorumlu 1 şahsında aralarında bulunduğu, 2 muvazzaf teğmen ile 1 muvazzaf astsubay olmak üzere 4 şüpheli yakalandı.

 

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:05
  1. Iğdır
  2. Kırklareli
  3. İzmir
  4. Hakkari
  5. Elazığ
  6. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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