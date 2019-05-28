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Elazığ’da FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 5 tutuklama

Elazığ polisinin FETÖ soruşturması kapsamında biri sözde sohbet evi olarak kullanılan ve eşleri cezaevinde olan kadınların yer aldığı adreslere düzenlediği operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

28 Mayıs 2019 Salı 23:18
Elazığ’da FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 5 tutuklama

Elazığ polisinin FETÖ soruşturması kapsamında biri sözde sohbet evi olarak kullanılan ve eşleri cezaevinde olan kadınların yer aldığı adreslere düzenlediği operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, kentte güncel yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturmalarda örgüt tarafından haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem yapılan şahıslara para ve gıda yardımı yapıldığı, halen sohbet adı altında toplantılar düzenlendiği, il dışından tutukluları ziyarete gelen ailelerin evlerde misafir edilerek örgütten kopmaların engellenmeye çalışıldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis kent merkezinde biri sözde sohbet evi olan bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda sözde sohbet adı altında toplantı yapılırken kocaları örgütten cezaevinde bulunan kadınlar ile il kadınve il bölge kadın sorumlusu ile muhasebecisinin de yer aldığı 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir miktar para, örgütsel doküman ve çok sayıdadijital materyaller ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 5’i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



Renklendirme yöntemi ile diğer cemaatlere sızmaya çalışmışlar


Şüphelilerin terör örgütü FETÖ’nün gizli haberleşme programını kullandıkları, düzenlenen sohbetlere ilişkin gündem maddelerinin gönderildiği ve para alışverişine ilişkin görüşmelerin yapıldığı da operasyon da ortaya çıkarıldı.


Polisin çalışmasında örgütün halen öğrenci yetiştirme çabası içerisinde olduğu, renklendirme yöntemi ile diğer tarikatlara ve cemaatlere sızma girişimlerinin bulunduğu, örgütten kopuşların önüne geçmek için örgüt mensuplarına maddi ve manevi destek sağlandığı, örgüt adına faaliyet yürüten şahısların üst düzey tedbir uygulayarak teknik ve fiziki takiplere karşı dikkat etmelerinin istendiği belirlendi.



Örgütle mücadele edene beddua


Örgütün elebaşı Fetullah Gülen adına gönderilen duaları okumaları, örgüt ile mücadele eden halka ve kamu görevlilerine sürekli olarak beddua etmelerinin istendiği, mevcut yapılanmanın özellikle haklarında işlem yapılmayan, Bylock kullanıcısı olmayan, Bank Asya hesabına para yatırma eylemleri gerçekleştirmemiş şahıslardan oluşturulmaya çalışıldığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:18
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