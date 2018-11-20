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Elazığ'da FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltında

FETÖ operasyonunda aralarında meslekten ihraç edilen 1 kişinin de bulunduğu 8 astsubay gözaltına alındı.

20 Kasım 2018 Salı 21:36
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltında

10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 7'si muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen toplam 8 astsubay gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde oluşturduğu 'Mahrem Yapılanma' deşifre edilmesi amacıyla operasyon başlattı. Elazığ merkezli Ankara, Kırşehir, İstanbul, Erzincan, Amasya, Edirne, İzmir, Şanlıurfa ve Kars'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si muvazzaf, 1'i KHK ile meslekten ihraç edilen toplam 8 astsubay gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:36
  1. Şanlıurfa
  2. Kırşehir
  3. Kars
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzincan
  7. Edirne
  8. Ankara
  9. Amasya
  10. FETÖ
  11. Elazığ

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