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Elazığ'da FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında TSK içindeki mahrem yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 5’i tutuklandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:19
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK'nın içindeki mahrem yapılanmaya yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim kuran 14 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilmiş Astsubayların da olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. 

Emniyette ifadeleri alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 9’u da adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:19
  1. Elazığ'

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