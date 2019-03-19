Elazığ’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 2’si asker, 3’ü askeri öğrenci 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 2’si asker, 3’ü askeri öğrenci 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY’nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan2’si muvazzaf Astsubay, 3’ü askeri öğrenci 5 şahıs belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Ankara ve Mardin’deeş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda5 şüpheli de yakalandı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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