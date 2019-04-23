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Elazığ’da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Elazığ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri öğrencilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

23 Nisan 2019 Salı 13:50
Elazığ’da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Elazığ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri öğrencilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada KHK ile ihraç edilen askeri öğrenciler ve onlardan sorumlu sivil şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Elazığ ve Ankara’da eş zamanla operasyon düzenlendi. Operasyonda 1’i askeri öğrencilerden sorumlu sivil, 14’ü KHK ile ihraç edilen toplam askeri öğrenci olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ’a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındı. 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden aralarında sivil sözde sorumlunun da yer aldığı 4 şüpheli tutuklandı. 11 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:50
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