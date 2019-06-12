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Elazığ’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 01:16
Elazığ’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri , FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütün ev abisi, alt talebe mesulü ve alt bölge sorumlusu olduğu öğrenilen şüpheliler tespit edildi.Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Ardahan, Diyarbakır ve Bartın’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1’i polis 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 01:16
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