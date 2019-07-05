Elazığ’da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Şanlıurfa, Balıkesir, İstanbul ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si bugün İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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