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Elazığ’da evi yanan ailenin evi yenilenecek

Elazığ’da evi yanarak kullanılamaz hale gelen aileyiAK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’la birlikteziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, evin kısa süre içerisinde yenileneceğini söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 14:16
Elazığ’da evi yanan ailenin evi yenilenecek

Elazığ’da evi yanarak kullanılamaz hale gelen aileyiAK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’la birlikteziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, evin kısa süre içerisinde yenileneceğini söyledi.


Olay, önceki gün merkeze bağlı Mollakendi Beldesi Güntaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Yüksel Yeşilyaprak’a ait ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla aileye konteyner ev gönderildi.Vali Kaldırım ve Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’da aileye ziyaret edip, yanan evi inceledi.


Devletin her daim yanında olduklarını ifade eden Vali Kaldırım," Yangın haberini ilk alır almaz gerekli kurumların bölgeye intikali sağlanması hususunda ivedi olarak talimatı verdik. Bende aileyi arayarak hemen görüştüm taleplerini anında karşıladık. AFAD, Sağlık ve Kızılay ekiplerimizi bölgeye yönlendirerek gerekli çalışmaları yaptık. Devletimiz her daim tüm vatandaşlarımızın yanındadır. Bu ailemizi de daha fazla mağdur olmadan tekrar kendi evlerine geçişini en yakın sürede sağlayacağız ve bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Kendilerini şimdilik konteyner evde bir süre misafir edeceğiz. Daha sonra sorunsuz bir şekilde yeni evlerine geçişini sağlayacağız"dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:16
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