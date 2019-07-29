Elazığ’da ev yangını Elazığ’da bir ev çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Elazığ’da bir ev çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sürsürü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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