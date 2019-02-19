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Elazığ’da ’Etkili Yönetim ve Liderlik’ konferansı

Elazığ’da görev yapan yönetici ve öğretmenlere ‘ Etkili Yönetim ve Liderlik’ konferansı verildi.

19 Şubat 2019 Salı 17:03
Elazığ’da ’Etkili Yönetim ve Liderlik’ konferansı

Elazığ’da görev yapan yönetici ve öğretmenlere ‘ Etkili Yönetim ve Liderlik’ konferansı verildi.


Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü söyleşi programları kapsamında ilde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ‘ Etkili Yönetim ve Liderlik’ konferansı verildi. Prof. Dr. Necati Cemaloğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansa, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, öğretmen ve idareciler katıldı.


Eğitimin kalitesini bir üst seviyeye taşıyabilmek için çeşitli konferanslar yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, “Etkili yönetim becerilerine sahip liderler,okullarda yapmış oldukları rasyonel kararlarla mümkündür. Bu bağlamda bakanlığımız tarafından yeni vizyonlar ortaya konulmaktadır. Stratejiler belirlenmekte ve geliştirilmektedir. Özellikle eğitim 2023 vizyonu belgesini çok iyi analiz etmek gerekmektedir. Bu belgelerde yer alan araçlardan biri de etkili yönetim sistemidir, bu iş bir ekip işidir. Birlikte yürümek, yol almak, hareket etmek gerekiyor. Eğer ekip de bir eksiklik olursa bunun yürümesi mümkün değildir. Bunun için birlikte yürüyoruz, birlikte hareket ediyoruz” dedi.


Şu anki eğitim sisteminin klasik eğitim sistemi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, “ Şu an ki mevcut eğitim sistemimiz yeryüzünde kaldı.Mevcut eğitim sisteminde dördüncü sanayi devrimini kaybettiğimiz anda ortalama 200 yıl daha batıyı kaybetmiş oluyoruz. Peki, dünyadaki devletler acaba bu işi nasıl yapıyorlar. Mesela en iyimser tahminlere göre 18 yıl sonra Avrupa’da 20 milyon insan işsiz kalacak. 20 milyon insanın işsiz kalması mühendislik aşamasındakileri daha çok etkileyecek. Muhtemelen Almanlar, robotik sistemlere giriyorlar. Robotik sistemleri de yapacaklar ve böylece artık eğitilmiş kişi gücü farklı bir tarafa doğru eğilmeye başlıyor. Biz şu ana kadar klasik eğitim anlayışını ortaya koyduk" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:03
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