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Elazığ'da "etçil örümcek" endişesi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Mustafa köyünde görülen örümceğin halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etçil türde olması tedirginliğe yol açtı- Köy muhtarı Mevlüt Yıldız:- "Yetkililerden köyümüzde korku ve tedirginliğe neden olan bu örümcekle ilgili araştırma yapmalarını istiyoruz"- Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Erman:- "Bu, saldırgan bir örümcek değil ancak saldırıya maruz kaldığında ya da köşeye sıkıştığını hissettiğinde saldırıya geçebiliyor"

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:25
Elazığ'da "etçil örümcek" endişesi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Mustafa köyünde görülen örümcek türünün "etçil" olması endişeye neden oldu.

Mustafa köyünde yöre sakinlerince kırsal alanda ve köyün çevresinde sıklıkla görülmeye başlanan örümceğin halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen türde olması tedirginliğe yol açtı.

Köy muhtarı Mevlüt Yıldız AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa gördükleri iri yapılı örümceğin popülasyonunun daha da artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu büyüklükteki örümcekleri bugüne kadar hep belgesellerde görürdük ama köyümüzde de görünce büyük şaşkınlık yaşadık. En son tarlada çalışırken bu örümceğe rastladım. Örümceği incelerken bizden kaçacağını düşünmüştük ancak saldırmaya çalıştığını görünce bu bizi daha da tedirgin etti. İnternetten araştırdığımızda bunun etobur bir örümcek türü olduğunu gördük. Zehirli olup olmadığıyla ilgili de endişelerimiz var. Yetkililerden köyümüzde korku ve tedirginliğe neden olan bu örümcekle ilgili bir araştırma yapmalarını istiyoruz."

- "Ağız yapıları güçlü olduğundan ısırdıkları yeri yaralayabilir"

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Erman, köy sakinlerinin gördüğü silindir örümceğin literatürde "Galeodes" adıyla bilinen örümcekgiller sınıfından etçil bir silindir örümcek cinsi olduğunu belirtti.

Bu örümceğin kendisinden küçük böcekleri yiyerek beslendiğini aktaran Erman, "Bu silindir örümcek Anadolu'da özellikle kırsal kesimde yaygın olarak görülebilen bir cins. Açgözlü olduklarından, bazen kendilerinden büyük hayvanlara da saldırabilirler. Dış görünüşleri ve davranışları insanlarda korkuya neden olur. Bu cinsin Anadolu'da yaşayan türleri zehirli değil ancak ağız yapıları güçlü olduğundan ısırdıkları yeri yaralayabilir. Bu yaranın daha sonradan enfeksiyon kapması kişinin rahatsızlanmasına neden olabilir." bilgisini verdi.

- "Zehirli değil"

"Bu, saldırgan bir örümcek değil ancak saldırıya maruz kaldığında ya da köşeye sıkıştığını hissettiğinde saldırıya geçebiliyor." diyen Erman, iri olması nedeniyle bu türün insanlarda tedirginliğe neden olabildiğini kaydetti.

Erman, "Zehirli olmayan bu örümceğin korkulacak bir tarafı olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:25
  1. Elazığ
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  3. etcil örümcek
  4. galeodus graecus
  5. Köy sakinleri

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