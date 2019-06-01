Elazığ’da esrar ve Metamfetaminelegeçirildi: 5 gözaltı Elazığ’da jandarmanın yaptığı çalışmada 1 kilo 305 gram esrar ile bir miktar Metamfetamin elegeçirildi,5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da jandarmanın yaptığı çalışmada 1 kilo 305 gram esrar ile bir miktar Metamfetamin elegeçirildi,5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerRamazan Bayramı öncesinde alınan tedbirler kapsamında Diyarbakır yolu üzerinden Gezin Jandarma Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan 5 farklı araçta narkotik arama köpeği ’Badi’ ile arama yapıldı. Yapılan aramada 3 gram metanfetamin ve 1 kilo 305 gram esrar ele geçirildi.5 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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