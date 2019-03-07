Elazığ’da "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" semineri

Elazığ’da iki mahallede kadınlara "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" semineri verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında merkeze bağlı Hicretve Sürsürü Mahallesinde seminer düzenlendi. Sığınmacı ve göçmen kadınların da yer aldığı seminerde, "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele“ konusu anlatıldı.

Küçük yaşta yapılan evliliklerin toplumun genelini ilgilendiren bir sorun olduğunu belirten İl Müdürü Suat Kenç , ’’Erkenyaştaki evlilikler, şiddet, psikososyal bozukluklar, boşanmalar, çocuklarla ilgili problemler, eğitim ve sağlık problemlerini körüklüyor. Bu tip evlilikler çok büyük psikolojik travmalar yaşanmasına sebep oluyor.Ailelerimizin bu konuda detaylı bir şekilde bilgilenmesi ve çocuklarıyla güçlü bir iletişim kurması önemli"dedi.

Erken yaşta evlenen çocukların aslında okulda eğitimine devam etmesi gerekenler olduğuna değinen ŞÖNİM Müdür Vekili Nevin Evliyaoğlu ise,özellikle kız çocuklarının eğitimlerini tamamlayıpuygun yaşta evlenmeleri gerektiğini aktardı.

Seminere katılan kadınlara sunum yapan kurumun kadın biriminde görevli Öğretmen Ayşe Engin’de, çocuk, erken evlilik, Türk Ceza Kanunu’nda erken evliliğin yeri, erken yaşta evliliğin nedenleri ve sonuçları, erken yaşta evlilik olmaması için neler yapılabilir konuları hakkında detaylı bilgi verdi.