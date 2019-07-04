Elazığ’da Engelsiz Yaşam Merkezi için çalışmalar başladı

Elazığ’da engelli bireylerin sosyal yaşama katılımları sağlanacak ve kişisel becerilerinin geliştirilmesine katkı sunacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi için çalışmalar başladı.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alan oluşturmak amacıyla, İzzetpaşa Mahallesi’nde yer alan mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait bina Engelsiz Yaşam Merkezi olarak düzenlenecek.Engelli bireylerin nitelikli zaman geçirecekleri merkez bünyesinde,engelsiz sinema, bilgisayar, el sanatları, müzik, satrançve görme engelli bireylere yönelik tasarlanan kitap okuma gibi birçok aktivite odası yer alacak.

Psikolojik danışmanlık, sinema ve tiyatro gösterileri, engellilerin yasal ve sosyal hakları ile aile içi iletişim eğitim programları, mesleki eğitim kursları, sanatsal kurslar ve engelli koro çalışmaları ve engelli çocuklar için gündüz bakım hizmetlerinisunulacağı merkezde ayrıca, oluşturulacak "Engelli Bilgi Sistemi" ile engelli vatandaşlara dahakolay ulaşılacak.

Merkezin yapılacağı binada incelemelerde bulunan Başkan Şerifoğulları, engelli bireylere eğitim ve bakım hizmetinin verileceği projenin hayata geçirilmesiyle hem engelli bireylerin hem de ailelerinin yaşamlarına önemli avantajlar kazandırılacağını kaydetti.