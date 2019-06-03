Elazığ’da elektrik kablosu çalan3 şüpheli yakalandı

Elazığ’da 9 bin TL değerinde 47 top elektrik kablosunu çalan 3 şüpheli yakalanırken, birinin 9 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir iş yerinde 9 bin TL değerinde olan 47 top elektrik kablosu çalındı. Haber verilmesi üzerineİl Emniyet Müdürlüğüekipleri,kabloları çalan fail ya da faillerin tespit edilerek yakalanmasına yönelikçalışma başlattı. Polisin çalışmasında hırsızlık olayında kullanılan araç tespit edilerek yapılan baskında şüpheliler,M.Ç, H.S ve R.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden çalınan kablolar ele geçirilerek işyeri sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden M. Ç. ’nincezaevi firarisive 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, 3’ü de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.