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Elazığ'da eğitime kar engeli

Kent genelinde yarın eğitime bir gün ara verildi

30 Aralık 2018 Pazar 22:12
Elazığ'da eğitime kar engeli

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da etkili kar yağışı, aşırı buzlanma ve don beklendiği için okullar yarın tatil edildi.

Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, il genelinde kar yağışının devam etmesinin beklendiğini aktardı. Kentte ayrıca buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık Pazartesi günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince bu süre zarfında Elazığ merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 22:12
  1. eğitime kar engeli
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