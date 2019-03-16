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Elazığ’da Eğitim Bir-Sen’den yönetici eğitimikursu

Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şubesi tarafından yönetici eğitimi kursu başlatıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:34
Elazığ’da Eğitim Bir-Sen’den yönetici eğitimikursu

Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şubesi tarafından yönetici eğitimi kursu başlatıldı.


Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şubesi tarafından kurumun konferans salonundaİl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine yönelikyönetici eğitimi kursu düzenlendi. Kursun 5 hafta süreceği ve alanında uzmanlar tarafından eğitimler verileceği belirtildi.


Eğitim kurumlarındayönetici olmak isteyenlere yönelik kurs başlattıklarını belirten Şube Başkan Yardımcısı Taha Yusuf Sarıgül, “ Bizler eğitim birsen olarak eğitime her zaman destek verdik. Şeflik, memurluk için hizmetliler için biz bu eğitimleri başlattık. Daha öncede şube müdürlüğü kursu açtık. Şube müdürlüğü sınavları içinde kursiyerlerimizin içinden Türkiye 2’incisi çıktı. Kurum olarak eğitimde liyakat artırma çabasındayız.Çabamızda bu yöndedir. ’Sınav varsa, Eğitim Bir-Sen de var, Eğitim Bir-Sen varsabaşarıda var’ diye bir sloganımız var” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:34
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