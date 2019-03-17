Elazığ'da devrilen otomobilde sıkışan anne ile oğlu yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, devrilen otomobilde sıkışan anne ile oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Ekineken idaresindeki 23 AAR 121 plakalı otomobil Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü yol ayrımında devrildi.

Sürücü ile annesi Aliye Ekineken araç içinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan anne ile oğlu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.