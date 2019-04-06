Elazığ’da depremzedelere Psikososyal Destek

Elazığ’da meydana gelen ve köylerde çok sayıda evin hasar görmesine neden olan 5.2’lik deprem sonrası, depremzedelere psikososyal destek verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı 10 kişilik ekip,depremde en çok hasarı alan Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyüne giderek çalışma yaptı. Köyde depremden etkilenen vatandaşlarla bire bir görüşen ekipler, hem sorunları dinledi hemde psikolog destekte bulundu.

Depremden etkilenen vatandaşı ekiplerin dinlediğini belirten İl Müdürü Suat Kenç,"Bakanlığımız ve valiliğimiz koordinesinde psikososyal destek ekibimizle, dokunmadık yer ve yürek bırakmadan depremzedelere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremzedeleri ziyaret ederek, vatandaşlarımızın yaralarına derman olmak için çalışıyoruz. Devletimiz, tüm birimleriyle dünden itibaren sahadalar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür ki can kaybımız yok Sivriceli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorumarım bir daha buna benzer bir durum meydana gelmez"dedi.

İl Müdürü Kenç ve Psikososyal destek ekibi , namazda depreme yakalanan 88 yaşındaki Eco Erbaşı’da evinde ziyaret edip, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un hem geçmiş olsun dileklerini hemde selamını iletti.