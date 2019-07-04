Elazığ’da deneme amaçlı ekilen arpa ve buğdayın hasadı yapıldı

Elazığ’da düzenlenen tarla gününde deneme amaçlı ekilen buğday ve arpanın hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından tarla günü düzenlendi.Merkeze bağlı Muratçık köyünde düzenlenen tarla gününde, 10 dekarlık alan deneme amaçlı dikilen buğdayve arpanın hasadı yapıldı.Tarla gününe,İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, GAP Uluslararası Tarım Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü İrfan Erdemci, kurum müdürleri, üreticiler ve köy sakinlerikatıldı.

2013 yılında sonraıslah programlarını değiştirdiklerini belirten GAP Uluslararası Tarım Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü İrfan Erdemci , bu bölgelere yönelik olarak fakültatif ıslah buğday çalışma programları başlattıklarını söyledi.

Çiftçilikle uğraşmanın veüretim yapmanın zahmetlibir iş olduğunu aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Bilimsel veriler şunu ortaya koyuyor. Siz aynı toprak koşullarında, aynı bakımla, aynı kültürel yöntemlerle seçmiş olduğunuz çeşidi,ikliminize ve coğrafyanıza uygun çeşidi seçtiğinizdedaha işe başlarken yüzde yirmi beşotuz oranındaki bir verim artışıyla başlamış oluyorsunuz.Yani yanlış çeşit seçtiğinizde bütün emeğinizdaha baştan kayboluyor. Kaliteli olan çeşitleri GAP uluslararası enstitü müdürlüğümüz ile birlikte tohumüretim programına alıp önümüzdeki süreçlerde ilimizde üretimini hep beraber sağlayacağız. Dolayısıyla demonstrasyon dediğimizyani görerekuygulamalıbir şekilde üreticilerimizin görmesinibu çalışma ile ortaya koymuş olacağız” diye konuştu.