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Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

12 Mart 2019 Salı 14:49
Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

 

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgüt üyesi olduğu belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik bugün kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüphelide yakalanarak emniyete götürüldü.

 

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:49
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