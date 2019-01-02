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Elazığ'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 zanlı tutuklandı

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:58
Elazığ'da DEAŞ operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu zanlılardan 1'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli de sınır dışı edildi.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:58
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