Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye'nin Deyrizor ve El Bukamal bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına sözde "kadılık" yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik kent merkezinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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