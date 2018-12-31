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Elazığ'da DEAŞ operasyonları

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:16
Elazığ'da DEAŞ operasyonları

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:16
  1. 7 şüpheli
  2. deaş
  3. Elazığ
  4. operasyon

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