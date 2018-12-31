Elazığ'da DEAŞ operasyonları
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı31 Aralık 2018 Pazartesi 11:16
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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