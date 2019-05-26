0553 313 94 23

Elazığ’da davullu klarnetli sahur halayı

Elazığ’da bir araya gelen vatandaşlar davul, klarnet eşliğinde sahur halayı çekti.

26 Mayıs 2019 Pazar 02:37
Elazığ’da davullu klarnetli sahur halayı

Elazığ’da bir araya gelen vatandaşlar davul, klarnet eşliğinde sahur halayı çekti.


Elazığ’da sahurun 23’üncügününde Hacı Ağaçelik Camii önünde bir araya gelen Sanayi Mahallesi sakinleri davul ve klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar renkli görüntüleroluşturdu.Etkinliği izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ise telefonlarıyla sahur halayını görüntüledi.


Sanayi Mahallesinde her Ramazan ayının 23 gecesinde halay çektiklerini ifade eden Cihat Sönmezoğlu, “Mahalle muhtarı bize böyle bir teklifte bulundu. Bizde kabul ettik. bir arada olmamız komşuluk açısından kaynaşma oluyor. Genciyle yaşlısıyla buradayız. Halayımızı çektik sonra evimizde sahurumuzu yapacağız. Sabahsa ibadetimize devam edeceğiz. Mahalle kültürünün artması için Türkiye’nin her yerinde yapılmalıdır. Sahurun 23 gününde böyle bir şey yapılıyor” dedi


Ramazanın 23 gecesinde sahur halayını geleneksel hale getirdiklerini belirten Muhammet Tarık Kılınç,“Gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, çocuğumuzla buradayız. İbadetimize devam ediyoruz. Geleneklerimizi göreneklerimizi terk etmedik. Birliğimiz berberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 02:37
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da davullu klarnetli sahur halayı
    1. Elazığ’da davullu klarnetli sahur..
    2. Tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara..
    3. Pazaryeri Belediye Başkanı Pazar..
    4. Menemen’de olaylı Menemenspor kongresi
    5. İzmir’de baba ve oğul silahla yaralandı
    6. 1024 Kilometrelik umut yolculuğu
    7. Kayıp Mustafa 8 Saat Sonra Bulundu
    8. Hüsnü Şenlendirici’nin acı günü
    9. Ramazan Sokağında çocuklara özel..
    10. S-400 Şizofren NATO’culara kafayı..
    11. ABD polisi 'Trump şeytan' diyen şahsı..
    12. İki otomobil çarpıştı: 11 Yaralı
    13. "Türkiye bize, kendi çocuklarıymış..
    14. MÜSİAD Hollanda'da iftar verdi
    15. TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
    16. Esenler’de İmamoğlu’na tepki
    17. Gazze'de en az 100 bin kanatlı hayvan..
    18. Motosikleti ile intihar girişiminde..
    19. Venezuela'da şiddetli çatışma: 25 ölü,..
    20. Kahramanmaraş'ta DSİ su pompasından..
    21. Datça’da 2. Bilim Şenliği
    22. Oktay, gurbetteki Yozgatlılarla..
    23. Numan Kurtulmuş Birlik Vakfı iftarına..
    24. Ruhani referandum açıklamasını yineledi
    25. Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu!..
    26. "S-400 tartışması Türkiye'nin..
    27. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı..
    28. Bahreyn Kralı ABD'li komutan ile..
    29. Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi..
    30. Alışveriş merkezini yoğun duman kapladı
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı...
    Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniakit.com.tr kameraları aracılığıyla23 Haziran çağrısı yaptı: Hırsızlara imkan vermeyin
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniakit.com.tr kameraları aracılığıyla23 Haziran çağrısı yaptı: Hırsızlara imkan vermeyin