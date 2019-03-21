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Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması

Elazığ’da düzenlenen Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 13:48
Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması

Elazığ’da düzenlenen Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.


Elazığ Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 21 Mart Nevruz Bayramı programı, Kültür Park Amfi Tiyatro alanında gerçekleştirildi. Ayrı bir Nevruzetkinliği ise Fırat Üniversitesi’nde öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Valilik koordinesindeki etkinlik belediye Mehter Takımı ve Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.


Nevruz’un yeni bir başlangıç olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Yeni bir gün, diriliş, doğanın yeniden o süslü elbiselerini giymesidir. Beyaz örtüsünü örtmüş kışın tekrar canlanması, doğanın çiçek açması, yeşillenmesi ve yeniden hayat bulmasıdır. Çok güçlü ve köklü bir medeniyetimi var. Bin yılları aşkın değerleri var.Ülkemize ve insanımıza vadettiğimiz değil, tüm insanlara mal ettiğimiz muhteşem bir medeniyetimiz var. Bu medeniyet orta Asya’dan başlayıp, Anadolu’da kök salmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Bu anlayışın temelinde insan, insan sevgisi ve insanı merkeze alma var” dedi.



Örs üzerinde çekiçle demir dövüldü


Bir bayram gününde olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Milletlerin bayramları var. Birlikte sevindikleri, coştukları, birliği beraberliği yaşadığı önemli günlerdir. Biz nevruz bayramını kutlarken aynı zamanda Müslümanlar olarak Ramazan ve Kurban bayramının ne anlama geldiğini biliriz. Yeni bir gün ve baharın başlangıcı olarak gördüğümüz Nevruz Bayramı aynı zamanda bize ülkemizin geleceğini, bağımsızlığını, birliğini, beraberliği gösteren önemli günleri de hatırlatır. Çanakkale’de ki o muhteşem zafer ülkemizin yeniden doğuşunun bir işaretidir” diye konuştu.


Vali Kaldırım ile Başkan Yanılmaz günün anlam ve önemine binaen örs üzerinde çekiçle demir dövdü. Program, Nevruz ateşinden protokol üyeleri ile vatandaşların atlamasıyla sona erdi.


Etkinliğe, Vali Kaldırım ile Başkan Yanılmaz’ın yanı sıra8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Nevruz, üniversitede kutlandı


Nevruz Bayramı kapsamında Fırat Üniversitesi Kültür Park’ta da etkinlik yapıldı. Nevruz ateşinin yakılması ile başlayan şenliklere, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, Fakülte Dekanları, Öğretim üyeleri, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Cihan Çakıcı, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.


Rektör Demirdağ’ın yaktığı Nevruz ateşinden yöneticiler, öğretim üyeleri ve öğrenciler atladı. Konuşmaların ardından örs üzerinde demir dövüldü.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:48
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