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Elazığ’da "Çocuk Koruma Kanunu" koordinasyon toplantısı

Elazığ’da "Çocuk Koruma Kanunu" koordinasyon toplantısı yapıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:28
Elazığ’da "Çocuk Koruma Kanunu" koordinasyon toplantısı

Elazığ’da "Çocuk Koruma Kanunu" koordinasyon toplantısı yapıldı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre verilen koruyucu tedbirlerin izlenmesine yönelik oluşturulan’Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu’2019’un ilk toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez başkanlığında yapılan toplantıda, kurum ve kuruluş temsilcileri görüşlerinin dile getirdi.


Vali Yardımcısı Dönmez, çocuklar ile ilgili tüm işlemlerin büyük bir hassasiyet ve özveri ile yapılacağınıaktardı.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çocuk Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Ahmet Atalan ise, bakanlık tarafından yürütülen Koruyucu Aile HizmetModeli ,Sosyal Uyum Programı veSosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin etkinliğini artırmanın önemini aktardı.


Sosyolog Güngör Memedoğlu’nun da kentte yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirmesinin ardından verilen koruyucu ve destekleyici tedbirler ile ilgili yapılan çalışmaların sunumu yapıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:28
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