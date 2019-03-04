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Elazığ’da "Çocuk Destek Programı" eğitimi başladı

Elazığ da Çocuk Destek Programı (ANKA) temel personel eğitimi başladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:04
Elazığ’da "Çocuk Destek Programı" eğitimi başladı

Elazığ da Çocuk Destek Programı (ANKA) temel personel eğitimi başladı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde çocuk bakım kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuklara hizmet veren tüm personelin hizmet kapasitesini arttırmak için Elazığ da Anka temel personel eğitimleri başladı. Eğitimin ilk gününe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Elazığ İl Müdürü Suat Kenç , İl Müdür Yardımları , çocuk kuruluş müdürleri ve kurumlarda çalışan personel katıldı.İl Müdürlüğü konferans salonundagerçekleştirilen eğitimin 4 gün süreceği belirtildi.


Eğitimin personel için çok önemli olduğuna değinen İl Müdürü Suat Kenç,"Eğitimle koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza hizmet veren çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan personelin desteklenmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Eğitimlerin standartlaştırılması ve değişen şartlara göre kendini yenileyebilecek bir modüler sisteme geçilmesi önemlidir. Personelimizinhizmet kapasitesinin arttırılma ve daha kaliteli hizmet sunma noktasında çalışmalarımız sürüyor"dedi.


AnkaEğitim Koordinatörü Harun Özküsen ise,"Eğitimlerimiz 2 farklı mekanda 4 gün boyunca sürecek. Ülke genelinde 71 ilimizde çeşitli eğitimlerimiz sürdürmekteyiz. Bu eğitimleri 81 ilimize yaymak istiyoruz. Eğitimlerle çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan personelin hizmet kalitesinin arttırılması doğrultusunda donanım kazanması amaçlanıyor. Çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak olumlu tutum, davranış değişikliği oluşturmaları, olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenme ve davranış bozukluklarının giderilerekaileleri, sosyal çevreleri ile uyum sağlamalarını hedeflemekteyiz. Çocuk kuruluşlarımıza rehberlik etmek ve çocuklara yönelik koruyucu, önleyici planların hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamındaBolu, Malatya, Batman, Muş, Elazığ, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Ordu ve Rize’de eğitimlerimiz devam edecek" diye bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:04
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