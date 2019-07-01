Elazığ’da çatı yangını Elazığ’da bir binanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ’da bir binanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ekipler sevk edildi. Ekipler yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.