Elazığ’da bugün açılan tanzim satış noktasına yoğun ilgi

Elazığ Belediyesi tarafından hazırlanan tanzim satış noktasının bugün kapılarını vatandaşa açmasıyla yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da da üreticiden tüketiciye doğrudan uygun fiyata sebze ve meyve satış noktası açıldı. Elazığ Belediyesi Kültür Park tanzim satış noktasının bugün açılmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ucuz sebze ve meyve almak isteyen vatandaşlar tanzim satış yerinde kuyruk oluşturdu. Marketlerde5-6 liraya satılan domates 3,5 liraya, 7-8 liradan satılan biber 5,5 liraya, 10 liraya satılan patlıcan 7,75 liraya, 3-4 liraya satılan patates 3 liraya müşteriye sunuldu.

Fiyatların marketlerde çok yüksek olduğunu belirten Süleyman Namlı, “Belediye ince düşündü. Diğer illerde olan faaliyeti burada da gerçekleştirdiler. Patlıcan maketlerde 10 lira, burada 7.75 lira, 2 lira güzel bir düşüş. Kalite bakımından burada da çarşıdaki de aynı” dedi.

Pazara göre fiyat çok uygun olduğunu belirten Arife Muhtaroğlu ise “Halk için çok uygun. Fakiri var fukarası var herkes için iyi bir yer. Recep Tayyip’ten de Allah razı olsun başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

Satışların güzel olduğunu dile getiren İbrahim Doğan ise “Allah devletimizi var etsin. Fırsatçılara Allah fırsat vermesin dışarıda fiyatlarla yarı yarıya fark var” ifadelerini kullandı,