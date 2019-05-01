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Elazığ’da "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi

Elazığ’da "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında hem ödül töreni yapıldı hem de öğrencilere konferans verildi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:44
Elazığ’da "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi

Elazığ’da "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında hem ödül töreni yapıldı hem de öğrencilere konferans verildi.


Elazığ Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Eğitim Bir Sen ve Genç Memur Sen tarafından "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında konferans ve ödül töreni gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Şair Yazar Serdar Tuncer "Fikre Yönelen Geleceğe Yürüyen Gençlik" konulu konferans verdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program sinevizyon gösterimi ile devam etti. Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, kitap okumanın öneminede değinildi. Konferans sonrası kompozisyon yarışmasındadereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Mazhar Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,Eğitim Birsen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Genç Memur SenGenel Başkanı Eyüp Beyhan,ilçe belediye başkanları, STK, siyasi parti temsilcileri,çok sayıdaöğrenci ve davetli katıldı.


‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesinde amaçlarının nesli en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu ifade eden Eğitim Birsen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “ Bu projede emeği geçen başta danışman öğretmenlerimize ve öğrencilerimize daha sonra da bu projeyi yürütmede emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu proje inşallah yerine ulaşmıştır. Buradaki amacımız projede olduğu gibi neslimizi en iyi şekilde yetiştirmektir. Bugün ki ödül töreni ve konferansa kadınlar sayı olarak daha fazla. O yüzden bu nesli de yetiştirecek, bu salondaki kadın ve kızlarımızdır"dedi.


Türkiye genelinde projeye katılım hakkında bilgiler aktaran Genç Memur Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ise, “Eğitim Bir Sen ve Genç Memur Sen’in bu bağlamda bir rüyası var. Nizamı aleme ufuk verecek, ulu çınarı yeniden ayağa kaldıracak muttakilere önder olan bilge bir neslin inşası ve ihyasıdır. Bu bağlamda 81 ilde yürüttüğümüz, ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ çalışmamızı 2019 yılı çalışması , Türkiye genelinde 60 bin öğrenci, 3 bin 828 öğretmen, 2 bin 292 okul, 125 bin 274 kitapla yürütülmektedir. Okumak, bir insanı doldurur,insanlarla konuşmaya hazırlar.Yazmak ise olgunlaştırır. Bu çalışmamızda okumak, konuşmak ve kaleme kağıda dökmek vardır. Onun için üç aşamayı içinde bulunduran çok kıymetli bir çalışmadır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:44
  1. kitap
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