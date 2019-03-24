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Elazığ’da "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi

Elazığ’da "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında hem ödül töreni yapıldı hemde öğrencilere konferans verdi.

24 Mart 2019 Pazar 19:49
Elazığ’da "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi

Elazığ’da "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında hem ödül töreni yapıldı hemde öğrencilere konferans verdi.


Elazığ Belediyesi Kültür Merkezinde Eğitim Bir-Sen ve Genç Memur -Sen tarafından"Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında konferans ve ödül töreni gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak katılan Şair Prof.Dr.Nurullah Genç,"Fikre Yönelen Geleceğe Yürüyen Geçlik" konulu konferans verdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program sinevizyon gösteri ile devam etti. Konferansta genç gelecek ile bağ kurmanın önemine ve gençlerin ufuklarının geniş olmasına yönelik konulara değinildi.Konferans sonrası kompozisyon yarışmasında1’inci olan Yahya Kemal Beyatlı Anadolu lisesinden Nidanur Arslan ve dereceye giren diğer öğrencilere ödül verildi.


Programa Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Eğitim Birsen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi ve çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.


İlk emri oku olan bir medeniyetin mensupları olarak okumanın ne kadar önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Okuduğunun ne kadar önemli olduğu ayrı zamanda yaptığımız olayın yazıya dökmenin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Biz yeri geldi okumayı çok aza indirdik. Yazmayıise hemen hemen sıfıra indirdik. Okumalıyız bilgi Çin’de bile olsa gidin alın diyen medeniyetin mensupları olarak bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen bir medeniyetin mensubuyuz. Okumanın öğrenmenin okuduğumuzu hayatımıza yansıtmanın ne kadarönemli olduğunu bir kez daha burada görüyoruz. Çocukluğumuzda gençliğimizde yaşımızın her dönemlerinde belirli şeyler okuyoruz. Ben bir imam hatip mezunu makine mühendisi olarak. İmam hatipte okuduğum kitabın yüzde 30’unu mühendislikte okumadım. Daha büyük bir heyecan ve idealizm gibi aç kurtlar gibi şu kitabıda okuyayım bunu da okuyayım azmi ve gayreti imam hatip döneminin bize şekil vermesine neden oldu” dedi.


Proje ile ilgili bilgi veren Eğitim Birsen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Bu proje Eğitim Birsen ve Genç Memur Sen’inbirlikte yürüttüğü Türkiye’nin her yerinde gerçekleşen bir projedir. Burada amacımız ortaöğretim öğrencilerimize seçtiğimiz kitapları okutmak daha sonra öğrencilerin okudukları kitaplar hakkında yazdıkları kompozisyonları değerlendirmektir. Değerlendirdikten sonra konferanslar ve ödül töreni ile ödüllendirmektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 19:49
  1. kitap
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