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Elazığ’da biçerdöverler denetledi

Elazığ’ın Palu ilçesinde hasatta çalışan biçerdöverler denetlendi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
Elazığ’da biçerdöverler denetledi

Elazığ’ın Palu ilçesinde hasatta çalışan biçerdöverler denetlendi.


Palu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe kırsalında hasatta çalışan biçerdöverler denetlendi. Denetimlerdebiçerdöver sahiplerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilerek, yapılan hasatlarda tane kaybı olup olunmadığına bakıldı.


Her yıl olduğu gibi bu yılda hasat dönemi nedeniyle kırsal alanda yapılmakta olan biçerdöver çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen,“Araçların ve sahiplerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ettik. Yapılan hasatlarda tane kaybı olup olmadığını inceledik. Bu yıl ilçemiz genelinde çiftçilerimiz tarafından yaklaşık 19 bin dekar arpa,8 bin dekar buğday,1 bin 500 dekar nohut ve 500 dekar mercimek ekilmişti. Bu yıl mayıs ayının yağışsız geçmesi ürünlerde kısmen verim kaybına neden olsa da genel itibariyle iyi bir hasat mevsimi geçiriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
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