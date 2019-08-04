Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Subaşı Sokakta meydana geldi. İddiayagöre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada O.B. ve B.Ö. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Kavgayıgören mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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