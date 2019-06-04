Elazığ’da bayramlaşma programı Elazığ valiliğinde bayramlaşma programı yapıldı.

Elazığ valiliğinde bayramlaşma programı yapıldı.

Ramazan Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, valilik makamında il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programına AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.