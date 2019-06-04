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Elazığ’da bayramlaşma programı

Elazığ valiliğinde bayramlaşma programı yapıldı.

04 Haziran 2019 Salı 11:30
Elazığ’da bayramlaşma programı

Elazığ valiliğinde bayramlaşma programı yapıldı.


Ramazan Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, valilik makamında il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.


Bayramlaşma programına AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:30
  1. doğa

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