Elazığ’da bayram namazında camiler doldu Elazığ’da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Elazığ’da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Elazığ’da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Camii başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya’nın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları, bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi.

Daha sonra İzzetpaşa Camii’nde Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleriZülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze vatandaşlarla bayramlaştı.

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