Elazığ'da baraj gölünde bir çocuk boğuldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde bir çocuk boğuldu.

Höyük köyünde, ağabeyi ile birlikte baraj gölüne giren Hamza Zübeyir Şengül (15) bir süre sonra gözden kayboldu.

Ağabeyin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçların yaptıkları aramada Şengül'ün cesedine ulaşıldı. Şengül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.