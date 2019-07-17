Elazığ’da baca yangını Elazığ’da bir lokantaya ait bacada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Elazığ’da bir lokantaya ait bacada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İcadiye Mahallesi Sarı Saltık Sokak bulunan bir lokantaya ait bacada yangın meydana geldi. Dumanların yükseldiğini fark eden iş yeri çalışanları ile vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri baca içerisindeki yangını söndürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.