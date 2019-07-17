Elazığ’da baca yangını
Elazığ’da bir lokantaya ait bacada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
Elazığ’da bir lokantaya ait bacada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, İcadiye Mahallesi Sarı Saltık Sokak bulunan bir lokantaya ait bacada yangın meydana geldi. Dumanların yükseldiğini fark eden iş yeri çalışanları ile vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri baca içerisindeki yangını söndürdü.
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