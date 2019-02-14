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Elazığ’da baba-oğlun araçları kundaklandı

Elazığ’da 15 gün arayla baba ve oğlunun araçları kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
Elazığ’da baba-oğlun araçları kundaklandı

Elazığ’da 15 gün arayla baba ve oğlunun araçları kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.


Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Boğaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sık’a (57) ait 23 EF124 plakalı otomobil, sabaha karşı kimliği belirsiz kişiler tarafındanyakıldı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan, 15 gün önce de aynı yerde İbrahim Sık’ın oğluna ait park halindeki 23 ER 232 plakalı aracın yakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili bilgi veren İbrahim Sık, “15 gün önce benim oğlum izne geldi. Arabasını kundakladılar. 15 gün aradan geçmeden geldiler benim arabamı kundakladılar. Kimse ile bir alışveriş veya husumetim de yoktur. Bunun sebebini biz de bilmiyoruz. Bize de yazık. Bizim can güvenliğimiz de kalmadı. Bir evde iki araç yanarsa bu büyük bir meseledir"dedi.


Gece 04.00 sıralarında aracını yakıldığını söyleyen Sık, uyurken itfaiyenin sesiyle uyanıp olayı gördüğünü aktardı.


Her iki kundaklama olayı ile ilgili polisin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
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