Elazığ’da aranan şüphelilere operasyon: 8’i tutuklandı

Elazığ’da aralarında cinayet, hırsızlık, yaralama gibi suçlarından 13 yıl ile 2 yıl arasında değişen cezaları bulunan ve arama kaydı olan 8 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da asayiş suçlarından aranma kaydı olan şahıslara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde operasyon yapıldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda,hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1, kasten öldürme suçundan 9 yıl 10 ay hapis cezası olan 1, yaralama suçuna karışıp cezaevinden firar eden 8 yıl 4 ay cezası bulunan 1 şahsında aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelileremniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüphelilerden 3’ünün 2 bin 240 TL ile151 bin 200 TL arasında değişen para cezası bulunduğu, diğer 5 şüphelinin ise 2 yıl 1 ay ile 13 yıl 2 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarının olduğu öğrenildi.