Elazığ’da ambulans sayısı 62 oldu

Elazığ’da bakanlığın yeni tahsis ettiği 3 ambulansla, kent genelindeki sayı 62’ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, Elazığ’a 3 adet tam donanımlı 4X4 ambulans gönderildi. Ambulanslar düzenlenen törenle hizmete sunuldu.Kent genelinde ambulans sayısı 62’ye yükseldi.

Toplam maliyetleri 931 bin TL olan yeni ambulanslarınKarakoçan, Kovancılar ve Sivrice ilçelerinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında hizmet vermeye başlayacağını belirtenİl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, “İlimiz genelinde 30 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve istasyon sevk ve idaresini sağlayan Komuta Kontrol Merkezimiz bulunmaktadır. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 522 personelimiz ile 7/24 hizmet sunmaktayız. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 650 bin çağrı karşılayan merkezimiz, istasyonlarımızı 45 bin 570 vakaya yönlendirmiştir. Kentsel olarak ilk 10 dakikada yüzde 99,3 ve kırsal olarak da ilk 30 dakikada yüzde95’lik bir ulaşım oranı ile büyük bir başarı ile yerine getirmiştir” dedi.

2002 yılında 4 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda 4 adet ambulans ile hizmet verildiğini anımsatan Doç. Dr. Polat “ 2018 yıl sonu itibariyle 30 Adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzda 52 standart, 5 adet kar paletli, 1 yoğun bakım ve 1 adet çok sedyeli ambulans olmak üzere toplam 59 adet 112 ambulans ile hizmet vermekteydik. Bakanlığımızca 2019 yılında ilimize tahsis edilen 3 adet 4x4 ambulans ile sayımız 62’ye yükselmiştir. Kara ambulanslarımızın ulaşamadıkları yerlere hava ambulanslar ile en kısa sürede ulaşmaktayız. 2010 yılından bu yana hizmet veren hava ambulansları ile toplamda 632 hastaya 112 acil sağlık hizmeti verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri daha da güçlenen ambulans filosu, istasyon ve personeli,Elazığ’a ve bölgeye özverili bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir”ifadelerini kullandı.