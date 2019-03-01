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Elazığ’da “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” semineri

Elazığ’da hekimlere “Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Cerrahi Profilaksi” semineri verildi.

01 Mart 2019 Cuma 10:15
Elazığ’da “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” semineri

Elazığ’da hekimlere “Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Cerrahi Profilaksi” semineri verildi.


Fethi Sekin Şehir Hastanesinde çalışan uzman hekimlere yönelik “Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Cerrahi Profilaksi” semineri düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda yapılan seminerde Uz.Dr.Müge Özgüler tarafından cerrahi alanda antibiyotikuygulanmasıileetkili ve verimli bir şekilde antibiyotik kullanımı konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Seminere Başhekim Doç.Dr.SavaşÖztürk, kurum yöneticileri ve hastanede görevli uzman hekimler katıldı.


Sağlık alanında eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Hastane Başhekimi Doç.Dr.Savaş Öztürk, “Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmanın bir yönünü de eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. Hastane olarak personelimize ve halkımıza yönelik eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:15
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