Elazığ’da Adalet Ormanı oluşturuldu

Elazığ’da 10 hektarlık alana 3 bin 500 adet fidan dikilerek Adalet Ormanı oluşturuldu.

Adalet ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yapılan proje kapsamında Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Adalet Ormanı oluşturularak, 10 hektarlık alana 3 bin 500tane fidan dikildi.

21 Mart’ın nevruz ve bahar bayramı aynı zamanda orman haftası olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, “Bu vesile ile adalet bakanlığımız bir kampanya başlattı. Bugün eş zamanlı olarak tüm illerde denetim serbestlik, açık cezaeviaracılığıyla orman oluşturma çalışmasına başlanmıştır. Bu vesile ile orman işletmelerin ağaçlandırma yapacağımız alan talep ettik. Yaklaşık 40 dönümlük bu alanı biz tahsil ettiler. Alt yapı çalışmalarını da kendileri yaptılar. Bu gün bu kampanya ile diğer kamu amirleri ve arkadaşları ile çok güzel bir havada ormanımızı oluşturmaya başladık. Kısa bir süre sonra bütün alanı ağaçlandıracağız. Bu alanın bakımını ve onarımında adalet bakanlığı yapacaktır” dedi.

Bakanlıklar arasında imzalanan protokol gereği tüm Türkiye’de adalet ormanları oluşturduklarını ifade eden Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ise,“Açık ceza evi ve denetimli serbestlik ile beraber buradabu faaliyetimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda21 Mart’ı Orman Haftası ve nevruz gününedeniyle kutluyoruz. Nevruzun gelmesiyle tabiat yeniden dirilmektedir"ifadelerini kullandı.

Fidan dikme etkinliğineCumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat,Tarımve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren, Açık Cezaevi Müdürü Kerim Çiflikli , diğer protokol üyeleri,STK temsilcileri, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, savcılar ve çok sayıda vatandaşkatıldı.