Elazığ'da 98 köyle ulaşım sağlanamıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapan köy sayısı 98'e yükseldi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkisini devam ettiren yoğun kar ve tipi nedeniyle önceki gün 78 olan yolu kapalı köy sayısı 98'e çıktı.

Ekipler, ulaşıma kapanan kent merkezinde 10, Karakoçan'da 21, Sivrice'de 17, Baskil'de 15, Keban'da 12, Kovancılar'da 10, Palu'da 8, Maden'de 3 ve Ağın'da 2 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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